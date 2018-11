Un tribunal néerlandais a interdit jeudi à Ryanair d'imposer le transfert de ses pilotes néerlandais vers l'étranger à la suite de la fermeture annoncée pour l'hiver de sa base à Eindhoven, dénonçant un "abus de pouvoir" de la compagnie aérienne. "Ryanair n'a pas le droit de transférer 16 pilotes basés à l'aéroport d'Eindhoven vers des pays étrangers", a déclaré dans un communiqué le tribunal de Bois-le-Duc, près d'Eindhoven (sud). "Le juge a décidé qu'avec la décision de fermer la base, Ryanair abuse de son pouvoir", a indiqué le tribunal. Ryanair fait face à un mouvement social inédit depuis plusieurs mois de la part de ses pilotes et de son personnel de cabine dans plusieurs pays européens pour réclamer de meilleures conditions de travail. La compagnie a annoncé début octobre qu'elle allait réduire ses capacités pour l'hiver 2018 en fermant trois bases en Europe - celle d'Eindhoven et deux en Allemagne - à partir du 5 novembre. Ryanair prévoit des affectations vers d'autres bases afin de limiter les suppressions d'emplois. Le transporteur irlandais à bas prix a indiqué dans une première réaction son intention d'interjeter appel de la décision du tribunal, et maintient la fermeture de sa base néerlandaise. "Nous avons demandé à nos avocats de faire appel de cette décision de justice néerlandaise concernant la procédure de transfert des pilotes", a déclaré Ryanair. "La décision d'aujourd'hui (jeudi) n'a toutefois aucun effet sur la fermeture de la base d'Eindhoven qui se déroulera comme prévu", a ajouté la compagnie auprès de l'AFP, sans préciser de date de réouverture. Seize pilotes ont introduit le 12 octobre une procédure en référé aux Pays-Bas contre Ryanair faisant suite à la décision de la compagnie aérienne de fermer sa base à Eindhoven, où quatre avions sont stationnés. La compagnie "dit avoir pris sa décision (de fermer la base) en raison de la situation économique de l'entreprise, mais selon le juge, il semble que la décision a été prise à titre de sanction pour des mouvements de grève antérieurs", a poursuivi le tribunal. Ryanair a fait état d'un repli de 7% de son bénéfice net au premier semestre de son exercice 2018-2019, marqué par les mouvements sociaux. En annonçant la fermeture de sa base néerlandaise, le transporteur irlandais "n'a pas semblé tenir compte des intérêts des pilotes, alors qu'un transfert serait lourd de conséquences pour eux", a déclaré le tribunal de Bois-le-Duc. Dans un deuxième communiqué, Ryanair précise que tous les pilotes et les personnels de cabine s'étaient déjà vu proposer des transferts, "ce qui protège leur ancienneté et leurs acquis". "Mais si certains souhaitent opter pour des licenciements à cause d'un transfert de base, nous respecterons ce choix", a ajouté Ryanair.