Le F-35 tisse son réseau en Europe

C'est une histoire belge qui n'a pas fait rire. Bruxelles a officialisé le 25 octobre les pronostics qui courraient depuis quelques temps, à savoir le choix du F-35 de Lockheed Martin pour remplacer la flotte de F-16 des forces aériennes belges. La force frappe du premier industriel de Défense mondial est incontestable.



Le F-35 serait « moins cher, plus performant et amènerait davantage de retours économiques pour notre industrie », a affirmé le Premier ministre Charles Michel au lendemain de l'annonce, sur les ondes de la RTBF, tentant de parer aux critiques. Des propos qu'il conviendra de considérer avec précautions, le F-35 étant encore en phase de développement et étant régulièrement tancé pour ses coûts exorbitants - aux alentours de 90 millions de dollars selon les derniers chiffres disponibles pour la version conventionnelle.



Cette décision a évidemment réveillé le débat sur l'Europe de la Défense et la dépendance aux matériels américains. Airbus, le concurrent malchanceux, s'est fendu d'un communiqué déplorant « une opportunité manquée de renforcer la coopération industrielle européenne ». Dassault Aviation, qui est sorti du cadre de l'appel d'offres en présentant un accord intergouvernemental, « n'est pas surpris par cette décision du gouvernement belge dont la préférence de certains acteurs pour le F-35 est manifeste depuis longtemps », fustigeant également « la préférence américaine en Europe ».



Reste que le choix d'un avion de combat est toujours un choix politique. Si la décision s'apparente à une trahison pour certains, elle n'est cependant pas complètement incongrue ni illogique. La sélection du F-35 s'inscrit ainsi dans une logique déjà mise en oeuvre par d'autres pays européens, la Belgique suivant ainsi le chemin de la Norvège, du Danemark, et surtout du voisin néerlandais, qui passent du F-16 au F-35. Sans doute un pari sur l'avenir, alors que la Belgique et les Pays-Bas cherchent à renforcer leur coopération, tant dans les opérations extérieures que pour des missions de police du ciel du Benelux. Avec le Royaume-Uni et l'Italie qui voleront également sur F-35, la décision belge renforce l'impression d'assister à la naissance d'un « club des utilisateurs de F-35 » au sein de « l'Europe de l'OTAN ».