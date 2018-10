Russie : le groupe aéronautique UAC (Soukhoï) va rejoindre Rostec

La société publique russe United Aircraft Corporation (UAC), qui rassemble les principaux avionneurs civils et militaires russes, va rejoindre le giron du conglomérat public Rostec en vertu d'un décret signé mercredi par le président Vladimir Poutine. Ce décret stipule que 92,31% d'UAC (OAK en russe), créé en 2006 et qui regroupe notamment les avionneurs Soukhoï, Tupolev, Iliouchine et Antonov, devront être transférés à Rostec dans un délai de 18 mois. "Une union aéronautique est en train de se créer à l'échelle nationale, la plus grande de Russie", s'est félicité Sergueï Tchemezov, le PDG de Rostec, cité par les agences de presse russes. Il a précisé que "l'achèvement de toutes les procédures liées à l'intégration" d'UAC est prévu "dans 18 mois". Cette opération "contribuera à résoudre un certain nombre de problèmes importants pour les constructeurs aéronautiques", a de son côté déclaré le vice-Premier ministre en charge de la Défense, Iouri Borissov, cité par les agences russes. Sans préciser le montant du transfert, Iouri Borissov a indiqué que l'arrivée d'UAC dans le giron de Rostec pourrait générer environ 120 milliards de roubles (1,6 milliard d'euros au taux actuel) de bénéfices d'ici 2025. "Dans un contexte de ressources budgétaires limitées, Rostec est prêt à investir des dizaines de milliards de roubles supplémentaires dans un projet-clé de l'industrie aéronautique russe, le MC-21, un moyen-courrier assemblé par l'avionneur public Irkout", a-t-il ajouté. Le MC-21, qui a effectué son premier vol d'essai en mai 2017, doit symboliser la renaissance d'une industrie aéronautique qui relève la tête après le chaos des années 1990. En 2011, le pays a mis en service l'appareil de transport régional Superjet 100, premier avion civil conçu par la Russie post-soviétique, mais qui peine à trouver des clients au-delà d'Aeroflot et de la compagnie aérienne mexicaine Interjet. Le MC-21, transportant entre 132 et 211 passagers, s'attaque à un marché bien plus disputé et ambitionne de concurrencer les "best-sellers" de l'avionneur européen Airbus et de l'américain Boeing, respectivement l'A320 et le 737.