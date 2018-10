Air France : les négociations sur les salaires avancent à grand pas

La direction d'Air France a présenté jeudi aux syndicats un projet d'accord définitif comprenant une hausse générale des salaires de 4%, les appelant à signer le texte d'ici vendredi après-midi, a appris l'AFP de sources syndicales. Au terme de deux réunions, mercredi et jeudi, la direction d'Air France a mis sur la table un ensemble de propositions que les syndicats représentatifs (CFE-CGC, FO, Unsa Aérien, CGT, CFDT et les syndicats de pilotes SNPL et Spaf) sont invités à signer d'ici vendredi à 16H00, ont indiqué ces sources. Interrogée par l'AFP, la direction n'a pas souhaité faire de commentaires ni dévoiler le contenu du projet d'accord. De sources concordantes, la proposition finale de la direction prévoit une hausse générale des salaires de 4% sur 2018-2019, comme proposé il y a plusieurs jours. L'intersyndicale d'Air France, regroupant des syndicats représentatifs et non représentatifs à l'origine de 15 grèves de février à mai, réclamait jusqu'à présent un rattrapage des salaires de 5,1% pour la période 2012-2017. Dans le détail, la direction propose 2% de hausse rétroactive au 1er janvier 2018 et 2% de hausse au 1er janvier 2019, ainsi qu'une négociation annuelle obligatoire en octobre 2019 pour discuter de la suite. La hausse rétroactive intègre les hausses de salaires de 0,6% puis 0,4% déjà accordées en 2018. Lors d'une réunion de plus de trois heures jeudi, la direction a "amélioré deux mesures en faveur des premières tranches de rémunération", a déclaré à l'AFP Christophe Dewatine, de la CFDT. Est ainsi prévue une "valeur plancher minimum" de 50 euros par mois pour permettre aux plus bas salaires de toucher au moins cette somme dans le cadre de la hausse de 2% au 1er janvier 2019. Environ 18.000 salariés d'Air France sur 45.000 seront concernées. "C'est une victoire pour l'Unsa Sol", qui a porté cette revendication, a réagi le négociateur de ce syndicat de personnel au sol, Farid Slimani. -Concertations internes- Par ailleurs, le montant de la prime uniforme annuelle (1.400 euros brut), versée en juin à tout le personnel hormis les pilotes et certains cadres, sera revalorisée de 100 euros pour passer à 1.500 euros au 15 juin prochain. Le projet d'accord prévoit aussi que la négociation sur les augmentations individuelles pour le personnel au sol soit désormais déconnectée de celle sur les augmentations générales de salaires. Plusieurs syndicats interrogés par l'AFP n'ont pas souhaité s'exprimer sur la proposition de la direction avant d'avoir interrogé leurs instances internes pour décider s'ils signeront ou non ce texte. "Nous accueillons avec satisfaction cette proposition", a dit Farid Slimani. Grégoire Aplincourt, président du Spaf, deuxième syndicat de pilotes chez Air France, relève pour sa part que "l'accord reprend ce qui nous a été présenté le 6 octobre et pour lequel le Spaf avait donné un avis favorable". Direction comme syndicats souhaitent aller vite, alors que le conflit sur les salaires a conduit au premier semestre à des grèves coûteuses (335 millions d'euros) et à une crise de gouvernance au sein d'Air France-KLM, dont le patron Jean-Marc Janaillac, désavoué par le personnel lors d'une consultation sur un accord salarial lancée par la direction, a démissionné en mai. Au point mort pendant plus de quatre mois, le dialogue sur les salaires a repris début octobre sous l'impulsion du nouveau directeur général d'Air France-KLM, Ben Smith, soucieux de mettre derrière lui cette épineuse question pour pouvoir s'atteler à un autre défi: la stratégie du groupe franco-néerlandais.