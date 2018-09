Commandes et livraisons du PLF 2019

L'année 2019, présentée comme « l'an 1 de la Loi de programmation militaire » et « la première marche d'une LPM de renouveau », verra les crédits budgétaires augmenter d'1,7 milliard d'euros par rapport à 2018, soit un budget à 35,9 milliards d'euros hors pensions. Une partie de ce montant, soit 19,56 milliards d'euros, sera dédié aux équipements. Les opérations d'armement hors dissuasion concentrent 36,3 % de cette somme, soit 7,1 milliards d'euros, la dissuasion représente 4,45 milliards d'euros (22,8 %), l'entretien programmé du matériel 4,15 milliards (21,2 %), les petits équipements 1,85 milliards (9,5 %), les programmes d'infrastructures 1,39% (7,1 %), et enfin, les études hors dissuasion plafonnent à 620 millions d'euros (3,2 %).



Les commandes de matériels aéronautiques annoncées pour l'année 2019 regroupent : la commande des successeurs des C-160 Transall Gabriel, soit deux avions disposant du système CUGE (Capacité universelle de guerre électronique) ; une charge utile de renseignement d'origine électromagnétique pour les drones MALE (déjà annoncée), quatre systèmes de drones MALE de conception européenne ; quatre terminaux L16 pour les E-3F AWACS ; la commande pour la rénovation de dix Mirage 2000D, ainsi que 60 missiles Meteor.



Du côté des livraisons d'équipements, sont attendus dans les forces l'année prochaine : le premier des deux ALSR (Avion léger de surveillance et de renseignement), une commande notifiée à la mi-2016 ; un premier E-2C Hawkeye modernisé, ainsi que les deux premiers Atlantique 2 rénovés ; six drones MALE MQ-9 Reaper - qui seront donc armés « fin 2019 », indique le ministère des Armées ; 10 drones tactiques Patroller (deux systèmes) ; un A400M, les deux KC-130J à capacité de ravitaillement en vol ainsi qu'un C-130H modernisé pour la capacité de transport aérien ; le second A330 MRTT ; les PC-21 restants, la livraison des 17 avions ayant d'ores et déjà débuté à Cognac ; dix NH90, dont deux NFH et huit TTH ; mais aussi un lot de 10 pods de désignation laser nouvelle génération et 31 missiles Meteor.