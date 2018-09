SpaceX, l'ISS avant la Lune

En dix ans, SpaceX s'est imposé comme le principal pourvoyeur de lancements spatiaux. Pas moins de dix-huit Falcon 9 ont ainsi décollé en 2017. En parallèle, la firme d'Elon Musk développe le Falcon Heavy dont le deuxième vol se fait attendre depuis février dernier, la capsule Crew Dragon dérivée du vaisseau cargo Dragon, et le BFR. Face à cette multitude de projet, les ressources humaines et financières tendent à manquer, d'où de nombreux retards et l'appel aux clients privés pour avancer sur le BFR. Celui-ci devra attendre au moins 2023 pour connaître sa véritable première mission : emmener un touriste autour de la Lune.



Le programme n'est en effet pas une priorité pour SpaceX, au contraire des nombreuses missions pour la NASA et la sécurité nationale américaine, qui assurent la pérennité de la société. Elle est également secondaire ...