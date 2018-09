United Airlines va utiliser Newark pour accroitre le nombre de 787 opérés sur l'Europe

United Airlines va baser six de ses Boeing 787 sur son hub de Newark pour desservir l'Europe à partir de l'année prochaine.



Les Dreamliner de la compagnie américaine étaient jusqu'à présent très majoritairement utilisés sur des lignes transpacifiques (Japon, Chine, Corée du Sud, Singapour et Australie), à l'exclusion de certaines dessertes européennes depuis San Francisco et Washington, ainsi que depuis Denver et Los Angeles vers Londres Heathrow.



United aligne aujourd'hui 37 Dreamliner (12 787-8 et 25 787-9). Elle en attend encore 18 exemplaires dont 14 787-10 dont elle sera l'opérateur de lancement en Amérique du Nord. La nouvelle variante à grande capacité du 787 doit intégrer la flotte de la compagnie américaine dans les prochaines semaines, trois exemplaires devant être livrés à United d'ici la fin de l'année.



De par son plus faible rayon d'action (6430 nautiques) et sa capacité de 318 sièges (configuration triclasse choisie par United), le 787-10 est un appareil taillé pour le marché transatlantique. United n'a pour l'instant pas révélé lequel de ces sept hubs introduirait le nouvel appareil.



United ne déployait jusqu'à présent que des 757-200, 767-300ER et -400ER ainsi que des 777 à destination de l'Europe depuis son hub du New Jersey.