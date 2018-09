Nouveaux travaux à venir pour la soufflerie de Modane

La soufflerie S1MA fait de nouveau parler d'elle : l'ONERA va devoir effectuer des travaux supplémentaires, afin de renforcer les colonnes posées pour contrer l'affaissement des sols. Une étude commandée par le centre de recherche aérospatiale et réalisée par Egis et EDF, a mis en avant la nécessité de « chemiser » les poteaux identifiés comme « critiques ».



Si les conclusions ne mettent pas en exergue un « état catastrophique », en revanche, le niveau de criticité est tel, que le renforcement doit être envisagé avant de poursuivre les opérations de forage. Les travaux seront effectués dans les 6 à 12 prochains mois, avec l'objectif de maintenir l'activité de la soufflerie, très sollicitée pour les besoins militaires. Patrick Wagner, directeur des souffleries de l'ONERA, indique que le calendrier est tellement chargé, que le planning est « quasi-complet » jusqu'à la mi-2020.



Quant aux coûts supplémentaires engendrés par cette opération, ils feront l'objet d'une analyse, le bilan sur l'impact financier « sera regardé à terme ». A l'heure actuelle, aucune demande de financement supplémentaire n'a été faite.



Le sol de la soufflerie de Modane et l'objet de toutes les attentions depuis sa construction au lendemain de la Seconde guerre mondiale. L'affaissement est continu depuis 1953 et s'est amplifié en 2009 et en 2015. Un plan d'urgence et une aide de 20 millions d'euros ont permis de lancer des travaux en 2016, qui devaient initialement s'achever en 2019.