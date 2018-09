Air Albania prête à lancer ses opérations

Air Albania est désormais opérationnelle. La compagnie a réalisé son vol inaugural, un vol non commercial, le 14 septembre, entre Tirana et Istanbul. Cette liaison symbolise le partenariat qui lui a donné naissance puisqu'elle a été créée par le gouvernement albanais et Turkish Airlines. Ce premier vol, réalisé en A319 et opéré par la compagnie turque (dont il a conservé l'immatriculation TC-JLR), transportait le Premier ministre Edi Rama.



Pour le moment, Air Albania ne compte qu'un seul avion dans sa flotte mais elle souhaite intégrer rapidement deux A320 supplémentaires afin de desservir des destinations régionales (dans les Balkans) dès le mois d'octobre.



A terme, elle prévoit même de desservir New York.



Turkish Airlines détient 49% de la compagnie. Les 51% restants sont partagés entre le gouvernement albanais (10% via Albcontrol, l'entité qui gère l'espace et le trafic aériens en Albanie) et le fonds MDN Investment (41 %), créé quelques jours seulement avant Air Albania. La compagnie turque précise avoir investi 30 millions de dollars dans le capital de départ.