Interjet confirme sa volonté de vendre ses Superjet 100 de Sukhoi

Les jours du SSJ 100 chez Interjet sont comptés. La compagnie mexicaine serait en effet en négociation avec Sukhoi Civil Aircraft pour revendre sa flotte de vingt-deux Superjet. Son CEO, Jose Luis Garza, a confirmé auprès du magazine britannique FlightGlobal l'information parue dans le journal mexicain Milenio le 6 septembre, ajoutant que les discussions étaient dans leur phase finale.



Jusqu'à récemment, rien ne semblait devoir remettre en cause la place des SSJ 100 chez Interjet. La low-cost affichait sa satisfaction et exposait régulièrement un appareil dans les salons majeurs, par exemple au Bourget. Pour Sukhoi, Interjet était un client hautement symbolique car l'un des rares, avec CityJet, à n'être pas russe et la réification des capacités d'exportation de l'avion régional.



Mais depuis 2017, les problèmes de maintenance se succèdent sur la flotte de SSJ. Ceux-ci sont apparus autour ...