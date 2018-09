TAP Air Portugal prévoit une importante expansion pour 2019

Le réseau de TAP Air Portugal est appelé à évoluer en 2019. La compagnie portugaise prévoit en effet de lancer plusieurs nouvelles routes durant la saison été, dont les premières viennent déjà d'être ouvertes à la vente. A partir du mois d'avril, Lisbonne sera ainsi reliée à Tel Aviv, Dublin et Bâle.



En ce qui concerne les villes irlandaise et suisse, elles seront reliées à la capitale en A319 et A320 deux fois par jour. De son côté, Tel Aviv profitera quotidiennement d'une liaison en A321LR. Antonoaldo Neves, le CEO de TAP, a commenté cette annonce en soulignant que ces nouvelles lignes étaient « un nouveau pas dans la stratégie de croissance soutenue que la compagnie avait poursuivie ces dernières années et qu'elle continuera de suivre ». En effet, elle a renforcé ses services vers le Brésil et ...