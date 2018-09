Avec l'Airbus A350, Starlux se lance sur le marché singulier des vols haut de gamme

En gestation depuis plusieurs mois, Starlux s'est assuré un grand coup de projecteur au salon de Farnborough en juillet lorsqu'elle a passé commande pour dix-sept Airbus A350. Et ce qui marque chez elle, ce n'est pas seulement sa volonté de se lancer avec la flotte la plus moderne possible ni les commandes symboliques qui sont associées mais son positionnement.



Comme son nom l'indique, Starlux souhaite baser son activité sur le haut niveau de ses services. Si les projets d'aménagement cabine n'ont pas été révélés pour le moment, la compagnie indique que cette volonté de luxe ne se cantonnera pas au choix d'un siège ou la retranscription d'une atmosphère mais s'attachera à personnaliser le plus possible le service proposé à chaque passager. Si la compagnie est encore en gestation, elle vient tout juste de célébrer la pose de la ...