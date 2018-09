Quinze Beriev Be-200ES potentiellement vendus à Hydroaviasalon 2018

Sur le papier, le salon russe Hydroaviasalon dédié aux appareils amphibies a tenu ses promesses, United Aircraft Corporation (UAC) annonçant avoir enregistré deux contrats pour des Beriev Be-200ES le 8 septembre.



Le premier contrat a été signé avec l'entreprise chilienne Asesorias SVR Ltda et prévoit la livraison de deux Be-200ES ainsi que trois autres exemplaires en option.



Le second, beaucoup plus surprenant, concerne la société californienne Seaplane Global Air Services Inc. dirigée par le Français Patrick Massardy pour la livraison de 10 Be-200ES (dont 6 en option).



Selon l'UAC, les deux premiers appareils destinés au marché américain seront équipés de moteurs D-436TP, le reste par des SAM-146 de PowerJet, la société commune entre Safran Aircraft Engines et NPO Saturn.



Reste maintenant à savoir comment les États-Unis vont accueillir ce type d'appareil.