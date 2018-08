Boeing remporte le contrat pour les drones ravitailleurs de l'US Navy

C'est finalement Boeing qui sera chargé de développer le futur drone ravitailleur de l'US Navy. Le Pentagone a notifié un premier contrat d'ingénierie, de fabrication et de développement de 805 millions de dollars à l'avionneur américain pour fournir quatre aéronefs. La commande pourrait aller jusqu'à 72 drones au total.



Boeing avait dévoilé le premier prototype de son drone ravitailleur MQ-25 Stingray en décembre dernier. Les essais moteurs et les essais de roulage sont déjà en cours, mais la date d'un premier vol n'est toujours pas connue.



L'appel d'offre pour équiper l'US Navy d'un système de ravitaillement en vol autonome et embarqué avait été lancé à l'automne 2017, afin d'assurer une allonge plus importante aux F/A-18 Super Hornet, EA-18G Growler et, prochainement, aux F-35C. Boeing était en compétition avec General Atomics et Lockheed Martin.