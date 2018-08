Orion progresse mais ne rattrape pas ses retards

Lockheed Martin s'est félicité, le 28 août, des avancées réalisées pendant l'été sur les capsules Orion pour les Exploration Mission-1 et 2 (EM-1/2). L'industriel va néanmoins devoir attendre encore plus d'un an avant de voir le premier de ses vaisseaux partir se placer en orbite autour de la Lune.



L'industriel américain a annoncé qu'il avait terminé la soudure du corps pressurisé de l'EM-2 au centre d'assemblage de la NASA à Michoud, en Louisiane, après sept mois de travail. Celui-ci est composé de « sept grandes pièces d'alliage d'aluminium usinées qui sont soudées ensemble pour produire une capsule solide, mais légère et étanche à l'air », selon Lockheed Martin. Il constitue ainsi la structure du module d'équipage de l'EM-2. Cet ensemble est surmonté d'un tunnel qui intégrera le système d'écoutille et d'amarrage d'Orion.



Ce corps pressurisé ...