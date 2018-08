Air Austral loue à son tour l'Airbus A380 d'Hi Fly

L'Airbus A380 fait enfin son entrée chez Air Austral. Par la petite porte, pour seulement deux semaines, mais comme un clin d'oeil à une commande dont la concrétisation a longtemps été attendue avant qu'elle ne soit officiellement annulée. La compagnie réunionnaise a signé un contrat d'affrètement avec Hi Fly au début du mois d'août pour louer le tout 1er A380 proposé en leasing. Il est mis en service le 24 août sur la ligne Réunion - Paris et restera au service de la compagnie jusqu'au 9 septembre.



Air Austral a été contrainte de recourir à ce contrat de location en raison de l'immobilisation pour trois mois de son second 787-8 (F-OLRB), qui doit subir une inspection des moteurs Trent 1000 de Rolls-Royce commandées par l'EASA - F-OLRC a déjà été inspecté. Elle cherche par ailleurs une solution pour la période suivant le 9 septembre.



Les vols en A380 seront opérés par Hi Fly mais du personnel Air Austral (cinq membres du personnel navigant commercial) sera également présent à bord pour personnaliser le service. Des aménagements ont dû être effectués dans le programme de vols et certains vols directs entre Mayotte et Paris devront passer par Saint-Denis de la Réunion durant ces deux semaines, le second 787-8 devant principalement reprendre les lignes de Saint-Denis vers Mayotte et Bangkok.



Précédemment, l'A380 a été très brièvement utilisé par Thomas Cook Scandinavia en Europe, avant d'intégrer le programme de vols de Norwegian, là encore pour pallier le manque de disponibilité de la flotte 787, perturbée par les inspections moteurs. C'est avec la compagnie norvégienne que l'A380 a pour la première fois réalisé la liaison Londres - New York.