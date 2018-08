En images : Gulf Air, nouvelle compagnie opératrice de l'Airbus A320neo

Cet A320neo (MSN 8323, immatriculé A9C-TA) est motorisé par des LEAP-1A de CFM International. Il est aménagé avec une cabine biclasse de 136 sièges dont 16 en classe affaires (Falcon Gold).



L'appareil a été mis en service commercial dès le lendemain. Il desservira désormais régulièrement Dubaï, Larnaca, Athènes, Koweït et Beyrouth.



Il s'agit du quatrième appareil livré neuf a la compagnie de Bahreïn depuis le début de l'année. La compagnie a en effet réceptionné ses trois premiers Boeing 787-9 depuis le mois d'avril.



Gulf Air attend 11 autres A320neo et 17 Airbus A321neo d'ici 2023.



Rappelons que la compagnie avait signé en novembre dernier un contrat de maintenance à l'heure de vol (RPFH) avec CFM International pour une durée de dix ans.



Gulf Air avait été la première compagnie du Golfe à opérer avec la famille A320 en 1992.









