Embraer repousse la mise en service du KC-390

Lors de la présentation de ses résultats semestriels, Embraer a confirmé que l'incident survenu en mai dernier sur le premier prototype du KC-390, une sortie de piste, avait bousculé le calendrier des essais. Si la certification "basique" de l'Agence brésilienne de l'aviation civile (ANAC) est toujours attendue pour le second semestre 2018, la mise en service opérationnel au sein des forces aériennes brésiliennes, en revanche, sera reportée à 2019 - et non pas fin 2018 comme initialement planifié.



Ainsi, le premier exemplaire de série sera bien livré à la Força Aérea Brasileira avant fin 2018, mais il sera mis à disposition du constructeur, pour que celui-ci puisse achever les campagnes d'essais en vol avec deux avions - le second prototype et le premier exemplaire de série. La mise en service au sein de la FAB est donc repoussée de quelques mois et aura lieu à la livraison du second exemplaire de série, prévue courant 2019.



Embraer indique par ailleurs que les KC-390 ont accumulé plus de 1 700 heures de vols d'essais et que les appareils 004 à 008 sont en phase d'assemblage, à divers niveaux. L'armée de l'air brésilienne a passé commande de 28 KC-390.



Le premier prototype avait subi une sortie de piste le 5 mai au cours d'essais au sol, quelques mois après un incident survenu au cours du vol d'essais, qui l'avait cloué au sol pendant deux mois. Selon Flightglobal, citant le CFO Nelson Salgado, il s'agirait d'un problème « opérationnel », qui ne mettrait pas en cause l'avion en lui-même. Le rapport d'incident n'a cependant pas encore été achevé.