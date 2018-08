Nouveau record pour le Zephyr

Airbus Defence & Space annonce le succès du vol inaugural de son « pseudolite » Zephyr S, qui s'est posé 25 jours, 23 heures et 57 minutes après son décollage, le 11 juillet dernier en Arizona. Le vol du premier appareil de série doit encore être homologué comme nouveau record du monde. Le précédent était déjà détenu par un prototype du Zephyr, qui avait réalisé un vol de 14 jours et 21 minutes en 2010, lorsque le programme était porté par QinetiQ (racheté par Airbus en 2013). De nouveaux vols se tiendront d'ici la fin de l'année 2018, mais cette fois depuis le nouveau site d'essais d'Airbus, situé à Wyndham, en Australie.



Le HAPS (High altitude pseudo-satellite) Zephyr S, version modernisée du Zephyr 8 et alimenté par l'énergie solaire, est destiné à évoluer dans la stratosphère, affichant un plafond opérationnel de 70 000 pieds. D'une envergure de 25 mètres et pesant moins de 75kg, le Zephyr est proposé pour des missions de détection, d'identification et de connexion de longue durée, pour des clients militaires ou civils. Un premier contrat a été signé avec la Grande-Bretagne, le ministère de la Défense en ayant commandé trois exemplaires en 2016.



L'avionneur travaille par ailleurs au développement d'une nouvelle version du « pseudolite », le Zephyr T. D'une envergure supérieure à 32 mètres et d'un poids de 140kg, le Zephyr T aurait une charge utile améliorée, avec la capacité d'embarquer un radar, un LIDAR ou encore des systèmes ROEM.