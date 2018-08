Nouvelle étape pour les avions légers d'attaque

Endeuillé par un accident lors de la dernière phase d'essais en vol en mai dernier, le programme OA-X, qui vise à doter l'US Air Force d'avions légers d'attaque, a franchi une nouvelle étape. Une « pré-sollicitation » a été émise le 3 août, avec la perspective d'un appel d'offres à venir en décembre prochain. Un contrat formel pourrait être signé dès l'automne 2019.



Les deux concurrents pour ce contrat - pour lequel le nombre d'appareils et l'enveloppe budgétaire ne sont pas encore connus - seront Sierra Nevada/Embraer avec l'A-29 Super Tucano et Textron, qui propose sont AT-6B Wolverine.



L'US Air Force avait publié en mars 2017 un document à destination des industriels, en vue de procéder à l'évaluation d'une plateforme légère d'attaque. Une première campagne d'expérimentation avait été menée l'été dernier, afin de valider l'utilité d'une telle acquisition.



L'USAF cherche ainsi à compléter les moyens aériens, notamment dans le domaine du soutien aérien rapproché et de la reconnaissance armée. Il s'agit ainsi de compléter les capacités et de soutenir les opérations extérieurs, aussi bien au Moyen-Orient qu'en Afrique.