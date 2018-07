Farnborough 2018 : Aero Vodochody et IAI lancent le F/A-259 Striker

C'est dans une ambiance bien loin de l'effervescence qui a entouré le lancement du Tempest, qu'Aero Vodochody et Israel Aerospace Industries (IAI) ont présenté leur avion de combat multirôle F/A-259 Striker au cours du salon de Farnborough (du 16 au 22 juillet). Celui-ci reprend la plateforme du L-159 (lui-même dérivé du L-39 conçu dans les années 1960) et y intègre une avionique moderne. L'objectif est de pouvoir proposer un avion d'attaque léger et rustique à même de se positionner entre les chasseurs de dernière génération et les turbopropulseurs, et prendre part à la compétition OA-X (observation et attaque) de l'US Air Force.



Le F/A-259 est issu d'une collaboration engagée il y a deux ans et renforcée avec la signature d'un partenariat stratégique en avril dernier pour le lancement de ce projet commun. L'appareil est un monomoteur léger (un peu ...