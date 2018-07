La DMAé s'ouvre au monde civil

La nouvelle Direction de la maintenance aéronautique devrait procéder à des recrutements d'ingénieurs civils, pour renforcer ses effectifs, ceux-ci étant, à l'heure actuelle, majoritairement composés de militaires, à plus de 80%. Le volume exact n'est pas encore connu, la directrice de la DMAé, Monique Legrand-Larroche, a récemment indiqué aux parlementaires de la Commission de la défense nationale et des forces armées que la trajectoire de recrutement était en cours de définition. Les postes seront à pouvoir principalement à Bordeaux et Paris, « mais pas dans les autres implantations d la direction, où nous avons vraiment besoin de garder des personnels militaires », a précisé Monique Legrand-Larroche.



Parmi les raisons invoquées, les difficultés induites par le taux de rotation des militaires, tous les trois à six ans et la nécessite de pouvoir s'appuyer sur des personnels à plus long terme. La directrice de la maintenance aéronautique s'explique : « Comme la direction va passer des contrats de plus en plus complexes nécessitant une connaissance des milieux industriels plus approfondie, les gens qui changent tous les trois ans ont à peine le temps d'acquérir cette compétence qu'ils s'en vont. Nous avons donc besoin d'un socle de personnels qui restent en place plus longtemps ».



Les compétences recherchées, seront, entre autres, dans le domaine technique sur les flottes aéronautiques, « mais également les capacités à négocier des contrats », ainsi que des compétences en matière de finances et de gestion de projet.



S'agissant de l'attractivité des postes, notamment en matière de rémunération, Monique Legrand-Larroche explique vouloir proposer aux ingénieurs civils « une mission qui les passionne, des parcours attractifs, l'intérêt du métier... ».