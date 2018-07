Farnborough 2018 : Les Pays-Bas s'équipent de Reaper

Les Pays-Bas vont prochainement rejoindre le « club des utilisateurs du Reaper ». Le ministère néerlandais a annoncé ce 17 juillet avoir signé un contrat avec les Etats-Unis pour l'acquisition de quatre MQ-9 Reaper, destinés à la Royal Netherlands Air Force. L'accord a été conclu lors du salon aéronautique de Farnborough, qui se tient actuellement en Grande-Bretagne. Il n'évoque pas (encore) un potentiel armement. Les premiers exemplaires seront livrés dès fin 2019 et au plus tard à l'été 2020. Ils seront affectés au 306 Squadron de Leeuwarden.



La vente avait été avalisée par l'agence américaine d'exportation d'armement en février 2015 et estimée à 339 millions de dollars pour quatre vecteurs, quatre stations de contrôle sol, six moteurs (TPE331-10T de Honeywell) et l'équipement associé. Le contrat de soutien comprenait alors 3 400 heures de vol sur trois ans, ainsi que la formation et l'entraînement des opérateurs.



Avec ce contrat, les Pays-Bas rejoignent ainsi la France, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni dans le cercle des utilisateurs européens du drone MALE de General Atomics. Le « MQ-9 users group » avait été initié et souhaité par l'ex-ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian. La première réunion s'était tenue en janvier 2015 à Paris, afin de « promouvoir la coopération, l'optimisation des coûts et l'interopérabilité », soit trouver des synergies dans le domaine de l'entraînement, de la formation ou encore du soutien. D'autres réunions se sont tenues depuis, peu médiatisées.



Un exemplaire du MQ-9B était présent au Royal International Air Tattoo de Fairford la semaine dernière, suite à un vol transatlantique - une première - réalisé entre les 10 et 11 juillet derniers.