LEVEL démarre ses opérations moyen-courrier à Vienne

LEVEL est désormais aussi une low-cost moyen-courrier. La filiale du groupe IAG a inauguré ses activités intra-européennes à Vienne le 17 juillet. Le vol inaugural a relié la capitale autrichienne à Londres (Gatwick) et la liaison sera désormais assurée deux fois par jour. La prochaine destination de la compagnie sera plus « loisir » puisqu'il s'agit de Palma. Paris (CDG) figurera au programme de vols à partir du 11 août.



A Vienne, LEVEL opère avec quatre A321 de 210 places, qui étaient anciennement exploités par Niki. Ils desserviront rapidement quatorze destinations.



Pour rappel, IAG avait voulu racheter les actifs de Niki lors de la faillite de celle-ci en décembre 2017 et avait monté pour cela une entité à Vienne, qui envisageait notamment de relancer les opérations sous la marque Vueling. Après l'échec de la reprise, qui a finalement été remportée par Niki Lauda, l'entité était toujours là.



Dans le même temps, LEVEL, alors uniquement présente sur le low-cost long-courrier depuis Barcelone, a commencé à imposer sa marque en Europe. L'annonce de l'ouverture d'une base à Orly pour relier Paris à Montréal, New York, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France a renforcé son empreinte. IAG a souhaité profiter de ce phénomène pour étendre le champ d'action de sa plus jeune compagnie et la positionner sur le moyen-courrier, là où l'on aurait pu attendre davantage la marque Vueling. « Le succès de LEVEL sur le long-courrier nous a donné suffisamment de confiance pour étendre ses opérations », avait confié Willie Walsh, le PDG d'IAG, au début du mois.



Il avait également affirmé que le groupe était tout à fait convaincu de la pertinence de son modèle multimarque et de confier plusieurs certificats de transporteur aérien à une même compagnie - LEVEL en a un espagnol, un français (celui d'OpenSkies) et un autrichien. Il n'exclut pas non plus que la marque LEVEL soit utilisée depuis une autre base assez rapidement pour du moyen-courrier, tout en affirmant que l'expansion de Vueling se poursuivra en parallèle. Il envisage par ailleurs de lancer des opérations long-courrier depuis Vienne.