Vers un New Space à l'européenne ?

Largement identifiée comme institutionnelle, l'industrie spatiale européenne pourrait-elle donner naissance à un New Space à l'image de sa consoeur américaine ? Lors du Paris Air Forum, qui se tenait fin juin à La Défense, Joël Korsakissok, fondateur et directeur technique de Syntony qui fournit des solutions de navigation GNSS, indiquait la difficulté de passer du statut de start-up à celui d'entreprise capable de s'imposer sur le marché mondial faute de financement suffisant. L'Agence spatiale européenne (ESA) et la Banque européenne d'investissement (BEI) semblent décidées à pallier ce manque avec la signature d'une déclaration commune, le 10 juillet, pour la mise en place d'un partenariat pour favoriser le financement du secteur spatial.



Les deux cosignataires, à savoir Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, et Jan Wörner, directeur général de l'ESA, ont ainsi affiché « leur volonté de travailler de ...