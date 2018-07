GE poursuit le développement de son moteur militaire de sixième génération

L'US Air Force réaffirme sa confiance dans le concept de moteur à cycle adaptatif (ACE) à triple flux de GE Aviation. Elle vient ainsi d'attribuer, fin juin, une modification de contrat de 437 millions de dollars au motoriste pour qu'il continue son travail de définition et de démonstration d'un moteur destiné à équiper les avions de combat de sixième génération. Elle fait suite à un contrat initial de près d'un milliard de dollars passé en juin 2016.



Le premier contrat passé établissait la conception, la fabrication, l'intégration et les essais de plusieurs moteurs adaptatifs complets de 45 000 livres de poussée jusqu'en 2021, afin de faire monter en maturité un certain nombre de technologies. Il entrait ainsi dans le cadre du Programme de transition pour moteurs adaptatifs (AETP), mené en collaboration avec le laboratoire de recherche de l'US Air ...