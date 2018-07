Les défis et les opportunités d'Airbus à la veille du salon de Farnborough

Airbus tenait une conférence de presse à Londres en préparation du prochain salon aéronautique de Farnborough qui ouvrira ses portes à partir du 15 juillet. Sans dévoiler la teneur d'une semaine qui s'annonce d'ores et déjà intense, la direction du groupe aéronautique européen a ainsi pu faire le point sur les défis et les opportunités qui se présentent pour ses différentes activités et en particulier pour ses avions commerciaux.



Tom Enders, le CEO d'Airbus vient d'ailleurs de rentrer d'un séjour à Montréal pour la mise en place effective de la nouvelle joint-venture avec Bombardier concernant la famille CSeries. Les nouveaux appareils moyen-courriers CS100 et CS300 viennent en effet de rejoindre la gamme des monocouloirs d'Airbus le 1er juillet. « Notre joint-venture est désormais pleinement opérationnelle » a annoncé Tom Enders, ajoutant que nous allions bientôt voir ce que « ...