Boeing prend les commandes des avions commerciaux d'Embraer

Le rapprochement entre Boeing et Embraer se concrétise. Embraer a annoncé le 5 juillet qu'un protocole d'accord avait été signé avec l'avionneur américain créant un partenariat stratégique dans les domaines des avions commerciaux et de la défense. Deux coentreprises devraient donc voir le jour lorsque le projet aura reçu l'aval des autorités compétentes et du gouvernement brésilien. Si tout se déroule comme prévu, la transaction sera clôturée fin 2019, soit entre douze et dix-mois après l'exécution des accords définitifs.



Boeing détiendra 80% de la coentreprise créée pour le portefeuille des avions commerciaux - dont le programme E2 - et des services associés. Les 20% restants reviennent à Embraer. Le management, président et CEO, restera brésilien mais rapportera directement à Dennis Muilenburg, le président du groupe Boeing. Le communiqué indique que Boeing et la coentreprise proposeront ainsi un portefeuille complet d'appareils de 70 à 450 places, ce qui en exclut l'entité Aviation d'affaires.



L'accord non contraignant conclu estime la valeur totale de l'unité Avions commerciaux d'Embraer à 4,75 milliards de dollars. Boeing s'attend à ce que l'opération commence à générer des bénéfices à partir de 2020 et à ce que 150 millions de dollars de synergies puissent être réalisés chaque année trois ans après sa mise en place.



« Ce partenariat important s'inscrit clairement dans la stratégie à long terme de Boeing d'investir dans sa croissance organique et créer de la valeur pour ses actionnaires, en parallèle d'arrangements stratégiques qui visent à améliorer et accélérer nos plans de croissance », explique Dennis Muilenburg.



Paulo Cesar de Souza e Silva, président et CEO d'Embraer, insiste davantage sur les bénéfices pour l'économie brésilienne : « la combinaison commerciale avec Boeing va créer un cercle vertueux pour l'industrie aéronautique brésilienne, augmentant son potentiel de vente, sa production, créant de l'emploi et du chiffre d'affaires, des investissements et des exportations [...]. »



La seconde coentreprise porte sur les activités de défense, et notamment le KC-390. Encore moins détaillée que le premier projet, elle vise à développer de nouveaux marchés et de nouvelles applications pour les produits et services de la division selon les opportunités identifiées conjointement par les deux parties. « Des investissements communs dans le marketing du KC-390 et une série d'arrangements spécifiques dans les domaines de l'ingénierie, de la recherche et des fournisseurs va renforcer les bénéfices et améliorer encore la compétitivité de Boeing et Embraer », commente Nelson Salgado, VP d'Embraer en charge des Finances et des relations avec les investisseurs.