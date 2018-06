LEVEL devient aussi une compagnie moyen-courrier

LEVEL ne se prépare pas uniquement à développer son réseau long-courrier et à lancer ses vols transatlantiques depuis Paris (Orly). La filiale low-cost d'IAG travaille également depuis plusieurs mois à l'établissement d'opérations moyen-courrier en Autriche. Celles-ci débuteront le 17 juillet et relieront Vienne à de grandes destinations touristiques européennes, parmi lesquelles figure Paris (CDG).



Le groupe IAG indique que la compagnie aura un certificat de transporteur aérien autrichien. Elle débutera ses activités avec quatre Airbus A321 et quatorze destinations. Les appareils seront aménagés en configuration monoclasse de 210 sièges.



Les deux premiers appareils sont issus de la flotte de Niki et immatriculés OE-LCN et OE-LCR. Ils ont été réceptionnés par LEVEL ce mois-ci.



L'entrée d'IAG sur le marché low-cost moyen-courrier au départ de Vienne n'est pas inattendue. Elle trouve sa source dans la faillite de Niki, victime collatérale de celle d'Air Berlin, et dans les multiples rebondissements qui ont abouti à la reprise de la plupart de ses actifs par Niki Lauda et la création de Laudamotion. IAG s'était en effet porté candidat à la reprise de Niki, offre qui avait été acceptée par le tribunal allemand alors chargé du dossier avant que ce tribunal reconnaisse son incompétence et transfère le dossier à la justice autrichienne, qui a cassé le jugement. Mais le groupe avait déjà créé une structure en Autriche, Anisec Luftfahrt, et avancé sur son projet de Vueling Austria.



Le choix d'adopter la marque LEVEL pour les opérations moyen-courrier est toutefois surprenant et pose la question de la définition de la place de cette nouvelle activité par rapport à Vueling. LEVEL était en effet jusqu'à présent vouée au low-cost long-courrier. Elle exploite deux A330-200 à Barcelone et lancera ses opérations depuis Paris le 2 juillet - sur la base de la structure d'Openskies.