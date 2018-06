Les Mirage 2000N laissent la place aux Rafale pour les Forces aériennes stratégiques

« Il faut le dire, le Mirage 2000N a bien tenu la posture », exposait récemment le commandant en second des Forces aériennes stratégiques (FAS). « Mais aujourd'hui, les systèmes adverses se densifient et nous avons besoin du Rafale », poursuit le général Pierre-Jean Dupont.



Le retrait du service actif des Mirage 2000N a lieu ce 21 juin sur la BA 125 d'Istres, le passage au « tout Rafale » des FAS aura lieu à la rentrée prochaine, avec une bascule de la posture de dissuasion d'Istres à Saint-Dizier, où le 1/4 « Gascogne » et le futur 2/4 « La Fayette » sont déjà prêts à prendre la relève. Un noyau dur, qui préfigure le 2/4, est installé depuis septembre dernier à Saint-Dizier. Complet à 90% lors de sa création, avec environ 150 personnels - répartis entre équipages, ...