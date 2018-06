Le Mirage 2000N, trente ans d'opérations au service de la dissuasion nucléaire française

Le Mirage 2000N, « un avion assez classique, avec un missile novateur qui a su traverser les âges », selon un spécialiste de l'aviation militaire, va faire ses adieux à l'armée de l'air ce 21 juin sur la BA 125 d'Istres. Mis en service en avril 1988 au sein des forces aériennes stratégiques, le Mirage 2000N a assuré pendant trente ans la permanence de la dissuasion nucléaire avec le missile ASMP puis ASMPA (Air-sol moyenne portée amélioré), tout en ayant participé à des missions conventionnelles en opérations extérieures.



A l'origine de la dissuasion nucléaire, le Mirage IV, conçu et développé par Dassault Aviation pour assurer la posture de dissuasion aéroportée, avec le concours des C-135FR. La première mission est effectuée en 1964, et dès les années 70, l'armée de l'air se met à penser à son successeur. Si l'idée initiale de l'avionneur était de faire succéder au Mirage IV un Mirage 4000 et au Mirage III le Mirage 2000, trois facteurs vont expliquer le choix du Mirage 2000 pour remplacer le Mirage IV : « le choc pétrolier, les moyens réduits de l'armée de l'air et le retour d'expérience des engagements au Moyen-Orient et au Vietnam », nous explique-t-on. C'est entre autres la problématique la défense sol-air et des moyens d'interception à haute altitude qui vont amener l'avionneur à revoir sa copie. « Le bombardier tel qu'on l'avait imaginé, va devoir descendre encore plus près du sol, que ce soit pour une mission de pénétration nucléaire ou conventionnelle. C'est à ce moment-là que le Mirage IV va commencer à devenir un avion de pénétration basse altitude. »



Conçu à l'image du Mirage F1 comme un avion polyvalent, le Mirage 2000, porteur « plus classique », va emporter un missile « vraiment révolutionnaire pour l'époque », l'ASMP. « Quand il arrive sur le 2000N, c'est une arme quasiment impossible à détecter à ce moment-là. Il évolue à vitesse supersonique et les défenses aériennes soviétiques ne sont pas faites pour l'intercepter. Le vecteur vitesse était fondamental et un véritable avantage technologique », expose ce passionné d'aviation militaire. « Le Mirage 2000N doté de l'ASMP est un véritable 'game changer'. »



Le Mirage 2000 est un avion « bien né », qui connaît quelques déboires au niveau des moteurs, mais « rien d'insurmontable », mais qui possède « des commandes de vol absolument extraordinaires ». Avion de pénétration, doté d'un radar de suivi de terrain automatique (Antilope), deux centrales à inerties, un système de contremesures intégré, le Mirage 2000N va être l'occasion pour Dassault Aviation de développer un système spécifique pour les charges externes, un pylône pour éjecter l'ASMP en dehors de la zone d'aérodynamique de l'avion.



La version nucléaire du Mirage 2000 arrive à une époque charnière dans l'armée de l'air « et dans l'histoire tout court ». Les Forces aériennes stratégiques co-habitent alors avec la FATac (Force aérienne tactique), qui est spécialisée sur les frappes pré-stratégiques, du bombardement nucléaire tactique, avec des Mirage III et des Jaguar équipés de l'AN-52. A l'issue de la Guerre froide et de la première guerre du Golfe, une réorganisation interne acte la répartition des forces aériennes conventionnelles (FATac) et nucléaires (FAS).



Mais peu à peu, les missions des avions de mission nucléaire Mirage IV et Mirage 2000N évoluent et glissent également vers des missions conventionnelles. « Le mur [de Berlin] est tombé, les pilotes sont très bons, ils seront donc versés progressivement aux missions conventionnelles », nous explique-t-on, sans se départir évidemment de la posture permanence de dissuasion. De l'opération Crécerelle à Barkhane et Chammal, en passant par Harmattan, les Mirage 2000N effectueront des détachements au même titre que les autres avions de combat. Leur dernière opération extérieure s'est achevée en mars dernier, les Mirage 2000N sont définitivement rentrés du Tchad pour préparer leur tournée d'adieu, qui s'achève aujourd'hui. Le spécialiste de l'histoire de l'aviation militaire conclut : « C'est un bon guerrier qui va aller se reposer et qui a eu une carrière bien remplie ».