Bell et Safran s'attaque à la mobilité à la demande

Il devient dur d'échapper à la mobilité aérienne à la demande. Alors qu'il était d'abord porté par des start-up, de grands groupes comme Airbus se sont emparés du domaine. Et les derniers en date sont Bell, filiale du groupe Textron, et Safran. Les deux industriels américain et français ont annoncé, le 19 juin à la Future of Transportation World Conference de Cologne (Allemagne), le lancement d'une coopération.



Il s'agira pour Bell et Safran de développer des systèmes propulsifs hybrides électriques destinés à équiper de futurs véhicules à décollage et atterrissage vertical (VTOL ou ADAV). Selon l'annonce faite à Cologne, « Bell conduira la conception, le développement et la production du système VTOL, et Safran apportera son expertise technique dans le développement d'un système propulsif de nouvelle génération ».



Safran Helicopter Engines, qui a déjà commencé à étudier les systèmes de propulsion hybride pour hélicoptères, devrait être directement impliqué dans ce travail de R&D. Le motoriste pourra entre autres s'appuyer sur le concept Power Pack développé avec Safran Electrical & Power. Dans sa configuration Eco Mode, un moteur électrique auxiliaire baptisé « smart motor » permet de mettre une des turbines principales en veille pendant les phases de croisière et de le rallumer au moment opportun.



Les deux partenaires devraient notamment travailler autour du concept Bell Air Taxi, présenté en janvier 2018. Pour l'instant, Bell n'a présenté qu'une maquette de cabine de quatre places, uniquement centrée sur l'expérience passager. L'hélicoptériste n'a pas encore donné de détails techniques sur le projet, et notamment sur la propulsion. Cela pourrait évoluer au vu de ce partenariat avec Safran.