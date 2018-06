Les lignes de l'hélicoptère de demain se dessinent à Eurosatory

Salon dédié à la sécurité et défense, Eurosatory est l'occasion de discuter des grands concepts qui dimensionneront le combat aéroterrestre dans les prochaines années. Ce fut notamment le cas lors d'une conférence, où des représentants de l'armée de Terre, de la DGA et d'Airbus Helicopters ont exposé leur vue sur « l'hélicoptère de demain ». Plusieurs préceptes communs se sont ainsi dégagés, tout en restant dans un cadre réaliste soumis à la réalité des coûts.



A l'instar du Système de combat aérien du futur (SCAF), les futurs hélicoptères militaires seront des systèmes entièrement intégrés avec d'autres véhicules, pilotés ou non, terrestres et aériens. Ce postulat, posé par l'ingénieur en chef de l'armement (ICA) Alexandre Lahousse, de la Direction de la stratégie de la DGA, semble faire l'unanimité.



Christian Fachini, directeur du marketing opérationnel d'Airbus Helicopters, déclare ...