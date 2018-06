Airbus propose une nouvelle variante de l'A350-1000 avec une masse accrue au décollage

L'A350-1000 gagne encore un peu plus en rayon d'action. L'EASA a récemment (fin mai) publié une version amendée du certificat de type de l'appareil avec une masse maximale au décollage (MTOW) accrue à 316 tonnes. Elle gagne donc huit tonnes par rapport à la version standard initiale.



Initialement, l'A350-1000 a en effet été certifié avec une MTOW à 308 tonnes. Mais à peine un mois après avoir obtenu sa certification et avant même que le premier exemplaire soit livré à Qatar Airways, la masse maximale au décollage avait été portée à 311 tonnes.



A cette occasion, la masse maximale à l'atterrissage et la masse zéro-carburant avaient aussi gagné trois tonnes (à 236 et 223 tonnes respectivement). Pour l'A350-1000 à 316 tonnes, ces données n'ont pas été modifiées.



Cette nouvelle variante de l'A350-1000 pourra donc emporter davantage de carburant et accroître le rayon d'action de l'appareil en conséquence.