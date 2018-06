Air France: la CFDT réitère ses vives critiques envers un syndicat de pilotes

Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, a critiqué lundi le nouvel appel à la grève à Air France par une intersyndicale, estimant que c'est le syndicat de pilotes SNPL qui "instrumentalise" les salariés "pour son "seul intérêt". "Ça s'appelle aller dans le mur et appuyer sur l'accélérateur pour que ça fasse plus mal", a dit sur France Inter le numéro un de la CFDT, qui n'avait pas non plus soutenu les grèves précédentes "parce que c'est un secteur extrêmement en difficulté". "Il y a besoin de davantage de dialogue social", a-t-il expliqué. "Il faut arrêter qu'un syndicat de pilotes, avec un leader du SNPL, dicte sa seule volonté à cette compagnie", a déclaré M. Berger. Selon lui, le SNPL "instrumentalise un certain nombre de salariés au sol, qui vont payer très cher, si ça continue, pour le seul intérêt d'un leader syndical". Fin avril, il s'en était déjà pris au président du SNPL d'Air France, Philippe Evain, estimant qu'il se prenait pour "le lider maximo" et entraînait "Air France vers le fond". L'intersyndicale d'Air France a lancé vendredi un appel à la grève du 23 au 26 juin inclus. Composée de dix organisations de pilotes (SNPL, Spaf, Alter), d'hôtesses et de stewards (SNPNC, Unsa-PNC, CFTC, SNGAF) et de personnel au sol (CGT, FO et SUD), elle a déjà mené 15 journées de grève entre le 22 février et le 8 mai. Le mouvement a été suspendu après la démission du PDG d'Air France-KLM, Jean-Marc Janaillac, désavoué par le personnel lors d'une consultation lancée à son initiative. Air France proposait une augmentation générale de 2% immédiatement et une hausse de 5% sur la période 2019-2021, conditionnée aux résultats d'Air France. L'intersyndicale, qui réclame 5,1% en 2018, s'était prononcée contre. Elle exige un "rattrapage" de l'inflation subie depuis 2011, date de la dernière augmentation générale, au titre des efforts passés et des meilleurs résultats financiers du groupe. En réaction, un collectif baptisé "Tous Air France" a récemment été créé pour dénoncer la "spirale infernale" de la grève. Il a lancé une pétition "#StopGrèveAirFrance" qui avait recueilli plus de 3.000 signatures lundi à la mi-journée. Pour ses auteurs, la direction d'Air France doit "choisir entre construire avec ses salariés l'avenir de l'entreprise ou opter pour le mirage d'une paix sociale temporaire en cédant à des organisations jusqu'au-boutistes".