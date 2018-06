La Chine se lance dans le recyclage d'avions

La Chine, pays vert ? Après avoir renforcé ses engagements sur l'Accord de Paris suite au retrait des Etats-Unis, le pays semble continuer sur sa lancée. Aircraft Recycling International (ARI), filiale du China Aircraft Leasing Group (CALC), vient ainsi d'ouvrir une première grande installation dédiée au recyclage des avions. Baptisée China Aircraft Recycling Remanufacturing Base, ou tout simplement « la Base », elle a officiellement débuté ses opérations le 8 juin.



Comme son nom l'indique, la Base va réaliser le démantèlement et le reconditionnement d'avions, mais aussi toute une gamme de services additionnels. Elle y ajoute ainsi l'achat, la vente et la location d'appareils, le remplacement d'équipements et la maintenance. L'objectif est de proposer une gamme complète de services pour préserver le potentiel et la valeur résiduelle des avions et de leurs équipements, jusqu'à leur fin de vie opérationnelle. ...