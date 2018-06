Le BelugaXL d'Airbus achève ses essais de vibration

Le BelugaXL n'est plus qu'à quelques semaines de son premier vol. Airbus vient en effet de poser un nouveau jalon dans l'avancement de son programme d'avion cargo avec les tests de vibrations au sol (GVT), passage obligé dans le processus de certification. Ceux-ci se sont déroulés pendant huit jours à Toulouse, sous l'égide de l'Onera et du DLR, son pendant allemand. Ils se sont achevés le 6 juin, laissant désormais la place aux essais préparatoires au vol inaugural.



Pendant huit jours, le BelugaXL aura été soumis à la rudesse des tests de vibration afin de confirmer au sol le bon comportement dynamique de sa structure - où se situent les principales modifications par rapport à l'A330-200 originel - dans deux configurations différentes et sous diverses conditions de vol. L'avion a ainsi d'abord été testé avec un fuselage vide pendant quatre jours, puis équipé d'une charge utile ajustable pour les quatre jours suivants.



Au vu de la taille du programme (seul cinq avions seront produits), c'est le prototype de vol qui a servi pour ces essais au sol. Il deviendra ensuite le premier BelugaXL à entrer en service l'an prochain. Les équipes de l'Onera et du DLR l'avaient bardé d'équipements pour l'occasion, avec 600 capteurs, 7 000 mètres de câbles et 300 mètres de fibres optiques. Cela leur a permis de disposer de données en quasi temps réel.



Les résultats de ces essais devraient continuer à être analysés dans les prochaines semaines pour compléter les données issues de la modélisation mathématique et de la simulation. Cela doit permettre à Airbus de mieux appréhender le comportement de l'avion une fois en vol, notamment en ce qui concerne les vibrations aéroélastiques, et faciliter l'ouverture de l'enveloppe de vol.



Cette étape passée, le BelugaXL - qui a reçu ses moteurs Rolls-Royce Trent 700 - va pouvoir progressivement avancer vers une première mise sous tension, puis les essais de roulage. L'objectif est d'arriver au premier vol cet été pour des débuts opérationnels en 2019.