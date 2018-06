Frédéric Lemos (Airbus Corporate Helicopters) : « Tout le monde attend l'ACH160 »

En mai 2017, à Ebace, Airbus Helicopters lançait Airbus Corporate Helicopters (ACH), sa marque dédiée à l'aviation privée et d'affaires. Un an après, toujours à Ebace, le Journal de l'Aviation est allé à la rencontre de Frédéric Lemos, son directeur. Il évoque la mise en place d'ACH, parle de ses premières réalisations et expose ses objectifs.



Où en est Airbus Corporate Helicopters (ACH) un an après son lancement à Ebace 2017 ?



L'année a été un véritable succès. Il faut que vous compreniez que le concept du « branding » n'était qu'un seul des éléments constitutifs d'un projet beaucoup plus large. Il s'agissait de créer un écosystème complet à l'intérieur de la société Airbus Helicopters - qui adressait déjà le segment PBA (Aviation d'affaires et privée NDLR) - pour élever le niveau dans l'industrie, notamment sur ...