 EBACE 2018 : le programme toujours chargé de Textron Aviation

Bien qu'il soit moins en vue que d'autres avionneurs, Textron Aviation est toujours pourvoyeur d'actualités sur les salons au vu du nombre de programmes qu'il mène en parallèle. Le groupe américain a ainsi profité d'Ebace, qui s'est tenu du 29 au 31 mai à Genève (Suisse), pour dévoiler les dernières avancées des Citation Latitude et Hemisphere, ainsi que du Denali, de sa marque Cessna.



Le monoturbopropulseur Denali se rapproche pas à pas de son premier vol, prévu pour le début de l'année 2019, et de son entrée en service en 2020. Textron Aviation a lancé la production des premiers ensembles pour l'assemblage des trois premiers prototypes destinés aux essais en vol. Il s'agit de la section avant, du fuselage, des ailes et du cône de queue.



Ces éléments seront assemblés sur la nouvelle chaîne robotisée et automatisée mise en place à Wichita (Kansas) pour le Denali. Le premier appareil devrait être mis en croix et achevé vers la fin de cette année.



En parallèle, Cessna a déclaré qu'il poursuivait les tests de fatigue et statiques sur les avions d'essais au sol. De même, GE Aviation continue de faire tourner le GE Catalyst (anciennement appelé Advanced Turboprop, ou GE93 en interne) au banc, dans ses installations à Prague (République tchèque). Le moteur du Denali a ainsi dépassé les 2 000 de fonctionnement en mars.



Le Longitude en approche



Le Citation Longitude vole lui depuis octobre 2016 et n'est plus très loin de la certification. A en croire Textron Aviation, ce n'est plus qu'une question de semaines avant que les autorités américaines (FAA) ne délivrent le précieux sésame au biréacteur d'affaires.



Les tests structurels sont achevés, ainsi que la qualification des différents équipements. Sur le plan des essais en vol, les cinq prototypes ont réalisés près de 3 000 heures de vol. Preuve de sa confiance en l'aboutissement imminent du programme de certification, Textron Aviation a lancé la chaîne d'assemblage de l'avion à pleine cadence.



Il ne faut néanmoins pas oublier que lors du lancement du programme en 2012, le premier vol du Citation Longitude était prévu en 2016 mais que l'entrée en service était attendue dès 2017.



L'Hemisphere dans l'attente



Il y a un autre programme en cours qui pourrait connaître du retard. Il s'agit du Citation Hemisphere, qui doit normalement réaliser son premier vol mi-2019. Le biréacteur haut de gamme est pour l'instant en suspens depuis avril dernier à cause des difficultés du moteur Silvercrest de Safran Aircraft Engines.



Si Textron Aviation n'a pas annoncé qu'il annulait le programme - au contraire de ce qu'avait fait Dassault Aviation en décembre 2017 avec le Falcon 5X - il entend faire le point avec le motoriste français sur les performances et le calendrier du moteur. Et à partir de là, prendre les décisions qui s'imposeront.