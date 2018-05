 EBACE 2018 : HK Bellawings lance le Global 6500 en s'engageant sur 18 Global 6500 et 7500

Bombardier continue de faire parler de lui au salon EBACE. Après avoir révélé des projets gardés secrets durant six ans, les Global 5500 et 6500, et présenté en fanfare le premier Global 6500, l'avionneur annonce une première commande pour l'appareil. HK Bellawings a signé une lettre d'intention le 29 mai portant sur l'acquisition de jusqu'à dix-huit Global 6500 et Global 7500.



L'accord comprend un nombre non précisé d'options et de droits d'achat qui, s'ils sont exercés, porteront sa valeur à 1,14 milliard de dollars.



La société de gestion d'avions d'affaires hongkongaise exploite déjà des Challenger 604 et 605 et des Global 5000 et 6000 de l'avionneur canadien.



Bombardier tient désormais le client de lancement du Global 6500. « Nous sommes ravis des retours que nous avons depuis le lancement de notre dernier Global, il y a quelques jours », a déclaré Peter Likoray, SVP ventes et marketing de Bombardier Business Aircraft. Il souligne que l'appareil, basé sur le Global 6000 mais doté du tout nouveau moteur de la famille Pearl de Rolls-Royce et d'une nouvelle aile, sera capable de relier Hong-Kong à Londres. Le Global 7500 - issu du changement de dénomination du Global 7000 en lien avec le lancement des deux nouveaux programmes et en reflet de performances meilleures que prévu - pourra quant à lui voler entre Hong-Kong et New York.