PowerJet va remotoriser le Beriev Be-200

Le bombardier d'eau amphibie Be-200 de Beriev devrait être remotorisé par PowerJet. Safran Aircraft Engines et UEC Saturn ont signé le 25 mai un protocole d'accord pour intégrer le moteur SaM146 à l'avion bombardier d'eau amphibie. Produit par PowerJet, une co-entreprise fondée en 2004 et détenue à parts égales par les deux industriels, le SaM146 remplacera ainsi le D-436 de l'ukrainien Ivtchenko-Progress. Il motorise d'ores et déjà le Sukhoï Superjet 100.



Un temps envisagés pour remplacer les Tracker de la Sécurité civile, assurant les missions de bombardier d'eau et de guet aérien armé, les Be-200 avaient à l'époque fait l'objet d'une campagne d'essais en vol en France en 2011, avant d'être écartés pour cause de coûts d'exploitation et de maintenance trop importants. Selon Le Point, l'avion pourrait potentiellement susciter un regain d'intérêt suite à l'annonce de sa remotorisation. Un Be-200ES sera notamment présent lors du rassemblement international d'hydravions qui se tiendra à Biscarrosse les 9 et 10 juin prochains.



Doté de deux turboréacteurs situés sur les ailes, le Be-200 peut assurer des missions de lutte anti-incendies, de surveillance maritime, mais aussi de transport de fret et de personnes.