AirBaltic commande jusqu'à 60 CS300 de plus

On savait airBaltic satisfaite de ses CSeries, en faisant l'article à chaque salon international. On savait également que la low-cost était à la recherche d'une flotte de remplacement pour son Q400, avec des capacités plus importante. Le choix est fait : airBaltic se dirige vers une flotte homogène de CS300. Elle a passé une commande ferme auprès de Bombardier pour trente CS300, dont les livraisons doivent débuter au quatrième trimestre 2019.



La valeur de la commande est estimée à 2,9 milliards de dollars mais elle pourrait atteindre 5,9 milliards de dollars si les quinze options et quinze droits d'achat ...