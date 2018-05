Air Belgium décollera le 3 juin

Air Belgium lancera bien ses opérations le 3 juin. La compagnie belge a annoncé le 18 mai qu'elle avait obtenu les droits de survol de l'espace aérien russe, la dernière carte qui lui manquait pour espérer réaliser ses opérations entre Bruxelles (Charleroi) et Hong-Kong dans des conditions optimales.



L'inauguration des opérations commerciales d'Air Belgium était initialement prévue à la fin du mois d'avril mais les autorités russes ont mis plus de temps que prévu à délivrer le précieux sésame. Ayant décroché son certificat de transporteur mi-mars, la compagnie avait tout de même déjà réalisé des vols de présentation avec ses A340-300 et occupe actuellement sa flotte de deux appareils avec des vols qu'elle réalise pour des compagnies tierces.



Tout ceci oblige la compagnie à revoir ses plans concernant la montée en puissance de son programme de vols, avec un impact sur les premières semaines. Elle proposera deux rotations hebdomadaires au lancement, puis trois en juillet - après avoir réceptionné un troisième Airbus à la fin du mois de juin - et quatre en octobre.



Niky Terzakis, son CEO, précise que la compagnie travaille également déjà à l'expansion de son réseau : « nous préparons le lancement des premières liaisons vers la Chine continentale dans les prochains mois. »