Le deuxième MC-21 s'envole

Quasiment un an après le vol inaugural du premier MC-21-300, un deuxième prototype a pris la voie des airs. L'évènement s'est déroulé le 12 mai depuis l'aérodrome d'Irkutsk Aviation Plant, à Irkoutsk en Sibérie Orientale. Le constructeur russe Irkut, membre du consortium United Aircraft Corporation (UAC), franchit certes une nouvelle étape, mais semble donc évoluer au ralenti sur son programme d'avion moyen-courrier.



Pour son premier vol, le MC-21 MC.0003 (immatriculé RA-73053) était piloté par Vasily Sevastyanov et Andrey Voropayev. Il a passé 1h07 en l'air et atteint l'altitude de 3 000 m et une vitesse de 400 km/h. ...