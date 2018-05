Des Mirages français en Estonie pour protéger le ciel balte

Quatre Mirage 2000-5 français ont entamé jeudi une mission de protection du ciel des trois Pays baltes, dans le cadre de l'opération "police de l'air" de l'Otan. Les avions de combat français, qui ont déjà participé à six reprises à cette opération à partir de la Lituanie et de la Pologne, stationneront pour la première fois en Estonie à la base aérienne d'Amari, où ils ont remplacé des chasseurs italiens. "La France est l'un des pays qui contribuent le plus régulièrement à la mission de police de l'air balte", a estimé le ministre estonien de la Défense Juri Luik. "L'arrivée des Français à Amari montre que la coopération militaire entre l'Estonie et la France est exceptionnellement bonne". Une centaine de militaires de l'escadron de chasse 1/2 Cigognes, basé à Luxeuil dans l'est de la France, stationneront à Amari pendant une période de quatre mois. Depuis 2004, date de leur entrée dans l'Otan, les pays Baltes (Lituanie, Lettonie, Estonie) ont demandé à l'Alliance atlantique d'assurer leur police du ciel, essentiellement face à l'aviation russe qui se montre particulièrement présente aux confins de leur espace aérien. Quelques 300 soldats français ont déjà stationné en Estonie en 2017 à la base militaire de Tapa dans le cadre du bataillon multinational de l'Otan. Une autre unité française doit y retourner l'an prochain.