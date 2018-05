Le chiffre d'affaires du Groupe ADP est en hausse de 37,3% au 1er trimestre, porté par le trafic low-cost et international

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe ADP a grimpé de 37,3% au premier trimestre à 965 millions d'euros, en tenant compte de l'intégration du groupe turc TAV Airports en juillet, porté par le dynamisme du trafic low-cost et international, a-t-il annoncé jeudi. Hors intégration globale du groupe TAV Airports, le chiffre d'affaires est en hausse de 2,8%, à 723 millions d'euros, selon un communiqué du gestionnaire des aéroports parisiens, qui maintient ses objectifs inchangés pour 2018. Au premier trimestre, le trafic du Groupe ADP a augmenté de 13,6% à 53,7 millions de passagers et celui de Paris Aéroport (Charles de Gaulle et Orly) de 3,7% à 22,8 millions de passagers "grâce au dynamisme des compagnies à bas coûts (+10,1%) et du trafic international (+6,3%)", précise le communiqué. Le chiffres d'affaires par passager est en revanche en baisse de 1,4%, à 18,60 euros, "du fait de l'impact négatif de l'euro fort et des travaux dans le terminal 2E", explique le gestionnaire. Le revenu de l'activité "commerces et services" enregistre une hausse de 3,4% grâce à "une bonne dynamique des activités commerciales (+3,3% à 105 millions d'euros) portées par les résultats des bars et restaurants (+18,1%)", selon le communiqué. Dans le secteur de l'immobilier, le chiffre d'affaires est en croissance de 2,7% (+4,1%, à 65 millions d'euros) en raison de de "l'acquisition de la totalité de l'immeuble +Dôme+, à Paris-Charles de Gaulle", précise le gestionnaire. Le portefeuille de l'activité "International et développements aéroportuaires" est en hausse de 240 millions d'euros, "après intégration globale de TAV Airports pour 243 millions d'euros sur le premier trimestre". Le groupe maintient ses prévisions pour 2018 avec une hypothèse de croissance du trafic dans les aéroports parisiens comprise entre 2,5% et 3,5% et entre 10% et 12% pour TAV Airports. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) devrait augmenter d'entre 10% et 15% avec l'effet en année pleine de l'intégration globale de TAV Airports, et hors intégration globale de TAV Airports d'entre 2,5 % et 3,5%, selon Groupe ADP.