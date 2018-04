Commandes chinoises pour le Skyhawk de Cessna

L'aviation générale se développe en Chine et Cessna entend bien en profiter. Le constructeur américain a annoncé avoir reçu des commandes pour 52 exemplaires de son avion léger Skyhawk, lors du salon asiatique de l'aviation d'affaires ABACE, qui se tient à Shanghai du 17 au 19 avril.



Les acheteurs sont tous deux des revendeurs agréés par Cessna pour ses avions à pistons en Chine. Hairuo General Aviation a commandé 39 appareils, dont la majeure partie sera distribuée à d'autres opérateurs dans le pays. De son côté, Hubei Sky-Blue International Aviation Academy a pris 13 exemplaires, qui seront également revendus. La société affirme avoir déjà de solides prospects pour les écouler et prévoit d'acheter 50 autres Skyhawk dans les cinq ans.



Kevin Wu, vice-président des ventes internationales pour la Chine et Mongolie de Textron Aviation, y voit l'impact positif de la politique adoptée par le gouvernement chinois depuis 2016 : « Le 13e plan quinquennal de la Chine met en oeuvre des politiques favorables pour stimuler le développement de l'aviation générale, ce qui ouvre des possibilités sans précédent sur le marché de la formation aéronautique. En Chine, le marché de l'aviation et de la formation des pilotes croît rapidement et régulièrement, ce qui se traduit par une demande accrue d'avions d'entraînement de haute qualité. »