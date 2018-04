La « première » de la PAF se transforme en « première » des ambassadeurs de l'armée de l'air

La première représentation de la Patrouille de France, qui se tiendra le 9 mai prochain sur la BA 701 de Salon de Provence, pourrait prendre cette année une dimension plus « politique » que les précédentes éditions. Si le chef d'état-major de l'armée de l'air est traditionnellement présent, il aurait par ailleurs été question - sans confirmation officielle - de convier la ministre des Armées Florence Parly à cette journée.



En revanche, nouveauté cette année, la présence confirmée d'un A400M et du Rafale Solo Display, considérés eux aussi comme les « ambassadeurs de l'armée de l'air », à l'image de la PAF et de l'équipe de voltige.



Cette « première » signe le début de la saison des meetings pour la Patrouille de France, dont le programme est validé par la commission de sécurité des vols, mais également par le CEMAA. Après un entraînement hivernal de six mois, les pilotes présentent aux autorités militaires le résultat de leur travail et revêtent pour la première fois de la saison la combinaison bleu ciel.