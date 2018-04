 Aircraft Interiors 2018 : Geven remporte des commandes importantes avec Wizz Air et Lufthansa

En ce qui concerne Wizz Air, l'accord porte sur les 110 A321neo que la compagnie attend à partir de janvier 2019. Si la low-cost hongroise était déjà une cliente de l'équipementier italien, il s'agit du plus important contrat qu'elle signe avec lui - le plus important contrat de l'histoire de Geven également.



Le groupe Lufthansa est quant à lui un nouveau client. Il a décidé de confier à Geven l'équipement de toute la flotte d'A320neo et A321neo que Lufthansa, Swiss et Austrian Airlines attendent à partir de 2019 - les livraisons des premiers lots de sièges étant attendus pour le quatrième trimestre de cette année - et jusqu'en 2022. Le groupe a commandé 116 appareils au total mais les livraisons ont déjà débuté et se poursuivront jusqu'en 2025.



C'est la première fois que Lufthansa passe une commande groupée de sièges pour plusieurs de ses compagnies mais ce n'est pas une surprise. Il avait annoncé dès janvier que les cabines des flottes A320 seraient standardisées, ne gardant que des éléments de marque pour les différencier. Ceci se fait dans un souci de flexibilité et d'interchangeabilité des appareils.



Les sièges Essenza offriront aux passagers des compagnies du groupe Lufthansa une inclinaison de 20° (contre 12° sur les Recaro actuels) et seront inclinables jusqu'à 26° en croisière en classe affaires. Leur pochette pour magazines a par ailleurs été conçue horizontalement, réduisant l'épaisseur du dossier. Le poids du sièges et les coûts de maintenance ont également été des paramètres décisifs pour le groupe, qui souligne que Geven a remporté l'appel d'offres haut la main.





© Lufthansa

Enfin, un dernier accord a été conclu le dernier jour du salon entre Geven et Interjet. Il confie l'équipement des A320neo de la compagnie mexicaine à l'équipementier italien. Le contrat porte sur les 35 appareils que la low-cost a commandés directement auprès d'Airbus et qui seront livrés à partir de mai 2019. Le siège en lui-même sera inclinable, doté d'un repose-tête ajustable et d'une prise USB. Les A321neo actuellement en service (acquis en leasing) sont déjà équipés de fauteuils Geven.

