Delta enregistre des revenus record et se montre optimiste pour l'année

La compagnie aérienne Delta Air Lines a annoncé jeudi des revenus record pour le premier trimestre et s'est montré optimiste pour le reste de l'année en dépit d'une hausse du prix du kérosène. Le chiffre d'affaires a augmenté de 9,5% à 9,97 milliards de dollars, un "record", a tenu à souligner le PDG Ed Bastian, insistant sur la bonne santé des lignes transatlantiques et latino-américaines. Les recettes générées par les premières ont augmenté de 14,7%, tandis que les secondes ont vu leur chiffre d'affaires progresser de 4,3%. Les lignes intérieures ont enregistré une hausse de 6,9% de leurs revenus. Le bénéfice net trimestriel a toutefois baissé de 2,5% à 547 millions de dollars, principalement à cause d'une hausse de 12,7% des dépenses opérationnelles. Delta a vu sa facture kérosène, deuxième poste de dépenses après les salaires, augmenter de 25,2% suite au rebond des prix du pétrole alimenté par des tensions géopolitiques. Le groupe a acheté le gallon (3,78 litres) de kérosène à 1,98 dollar en moyenne lors du premier trimestre contre 1,62 dollar à la même période en 2017. Le bénéfice par action ajusté, référence à Wall Street, est ressorti à 74 cents, supérieur aux 73 cents attendus en moyenne par les analystes, a détaillé Delta, qui lançait ainsi la saison des résultats trimestriels des entreprises américaines. Le revenu unitaire par passager et par mile parcouru (PRASM), un des indicateurs de la rentabilité dans le secteur, devrait progresser dans une fourchette de 4 à 6% pour l'ensemble de l'année, dont de 3 à 5% pour le deuxième trimestre après avoir augmenté de 5% au premier. Ces prévisions sont de nature à rassurer les marchés financiers, qui redoutaient une baisse de ce baromètre après qu'United Airlines a annoncé récemment augmenter ses capacités de 6% pour gagner des parts de marché. Les investisseurs redoutent que les compagnies rivales en fassent de même, ce qui devrait normalement se traduire par une baisse des prix des billets d'avions et par conséquent un recul des profits. Mais Delta et American Airlines ont exclu d'augmenter leurs capacités. A Wall Street, le titre gagnait 1,32% à 52,15 dollars vers 11H40 GMT dans les échanges électroniques de pré-séance.